Homem joga o filho de 5 anos da ponte para se vingar da ex-mulher

Tiago Ricardo Felber, 39 anos, foi preso após jogar o próprio filho Théo Ricardo Ferreira Felber, de apenas 5 anos, de uma ponte para se vingar da ex após o término do relacionamento. O caso aconteceu durante a manhã de terça-feira (25), em São Gabriel, na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

Segundo a Polícia Civil (PCRS), o crime aconteceu no dia do aniversário do autor. O assassino, confessou o crime às autoridades e afirmou que a motivação seria uma vingança contra sua ex-esposa. Em sua confissão, o homem relatou que havia tentado esganar a criança um dia antes, mas não conseguiu e decidiu jogá-lo no rio, com a intenção de que o menino se afogasse.

Porém, a água do rio estava baixa e por isso Théo acabou morrendo ao cair sobre algumas pedras. Câmeras de segurança registraram imagens de Tiago indo, de bicicleta, em direção ao Rio Vacacaí, com o menino em uma caixa.

Ainda de acordo com a polícia, Tiago e sua ex-companheira terminaram o relacionamento em novembro de 2024. A criança morava com a mãe em Nova Hartz, mas no sábado (22) o homem buscou o filho para passar o próprio aniversário com ele em Novo Hamburgo.

Após o crime, Thiago enviou áudios pelo WhatsApp assumindo ter jogado o filho de uma ponte. O áudio de nove segundos foi recebido por uma prima da mãe da criança. Leia o material na íntegra: "Viu, guria, seja forte, fiz uma loucurinha, agora, tá? Guenta o coração para o resto da vida: atirei o Théo da [ininteligível] da ponte agora".

O caso segue sendo investigado pelas autoridades locais.

