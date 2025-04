Homem joga pedaço de carne em mulher e acaba sendo esfaqueado em Dourados

Homem, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueado após jogar um pedaço de carne contra uma mulher, de 35 anos, em um frigorífico de Dourados. O caso aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (18).

Conforme as informações iniciais, os dois discutiram durante o turno na linha de produção do frigorífico. Em determinado momento, o homem jogou um pedaço de carne contra a colega de trabalho.

Em outro momento do trabalho, eles começaram a brigar novamente e mais uma vez o homem jogou um pedaço de carne contra a colega. Por conta disso, segundo o Dourados News, a mulher golpeou o rapaz com uma facada no peito.

Ele foi socorrido em estado grave, sendo levado para o hospital. Enquanto isso, a mulher foi presa e levada para a delegacia da cidade. Para os policias, ela detalhou que jogou a faca e acabou atingindo o trabalhador. Após o depoimento, ela foi liberada.

