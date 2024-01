Homem joga xícara de café no rosto da esposa durante briga e é preso em Rio Negro

Homem, de 49 anos, foi preso depois de jogar uma xícara de café quente no rosto da esposa durante uma briga na manhã de quarta-feira (17), em Rio Negro.

Conforme as informações policiais, a mulher procurou a Delegacia de Polícia dizendo que teria sido agredida no período da manhã, durante uma discussão. Sendo que em determinado momento, seu companheiro arremessou uma xícara de café na direção de seu rosto, causando lesões na parte de trás da nuca e corte em sua orelha.

A vítima relatou ainda que sempre é vítima de agressões, uma vez que esta não seria a primeira vez que isso acontecia, afirmando já ter sido derrubada e chutada pelo homem. Em sua versão, a mulher disse ter tentado fugir do local, mas foi impedida pelo marido.

Com as informações relatadas, os policiais, com apoio da Polícia Militar, prenderam o indivíduo em uma fazenda da região. Em vistoria na casa, foi encontrada e apreendida uma espingarda calibre 12 em situação irregular.

A vítima passou por atendimento hospitalar, tendo sido medicada e submetida a sutura e curativos. Já o autuado, que estava em liberdade condicional pelo crime de tráfico de entorpecentes, sob regime de monitoramento eletrônico (tornozeleira), aguarda a designação de audiência de custódia.

