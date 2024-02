Homem leva 18 pontos no rosto, após agressão com garrafa de cerveja em Rio Negro

A Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro, em atuação conjunta com a Polícia Militar, prendeu C.L.P. (25), responsável por agredir gravemente um homem após uma discussão.

A vítima estava em uma confraternização ingerindo bebida alcóolica, até que, no momento de ir embora, foi seguida por algumas pessoas, quando começou uma discussão.

A vítima foi para no hospital com inúmeras lesões, principalmente na região do rosto causadas por instrumentos cortantes, sendo necessário procedimentos médicos e de sutura para a contenção dos ferimentos.

Diante da informação, a equipe policial foi até a unidade hospitalar e confirmou a veracidade dos fatos.

Com base nos relatos, além de outras medidas de investigação, foi possível identificar o responsável pelas lesões. Ele teria utilizado uma garrafa de cerveja para acertar a vítima, que precisou de 18 pontos de sutura no rosto, 12 no braço, 5 nas costas e 4 na parte interna dos lábios.

O autor foi conduzido a Delegacia de Rio Negro, onde aguarda por audiência de custódia.

