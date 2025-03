Homem leva a ex para Ã¡rea afastada e tenta matÃ¡-la a pedradas na Capital

Uma jovem de 24 anos precisou ser socorrida após ser agredida a pedradas pelo ex-marido, na madrugada deste sábado (29), em uma tentativa de assassinato, próximo ao Terminal Intermodal de Cargas, no rodoanel da BR-262, saída para São Paulo, em Campo Grande.

Segundo informações policiais, uma equipe da Polícia Militar foi acionada pelo vigilante local, que encontrou a vítima caída com sangramento na cabeça. O autor fugiu de carro quando percebeu a aproximação da testemunha.

Consciente e desorientada, a jovem relatou que tinha marcado um encontro com o ex-marido para lhe entregar uma quantia em dinheiro, no que teria sido levada por ele, até o Terminal Intermodal de Cargas, momento em que a golpeou várias vezes com uma pedra, até que ela desmaiou

A vítima foi tendida por uma equipe do Corpo de Bombeiro e levada para a Santa Casa onde foi constatado que ela não corria risco de vida. Após ser atendida, a mulher teria mudado sua versão dos fatos. O autor ainda não foi encontrado.

O caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada e homicídio simples na forma tentada no âmbito da violência doméstica na Delegacia de Pronto atendimento Comunitário, Depac Cepol.

