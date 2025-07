Homem leva a namorada para motel e morre após se sentir mal no Jardim Paulista

Um homem de 53 anos morreu após mal súbito na companhia da namorada na madrugada deste domingo (13), em um motel na Rua Geraldo Agostinho Ramos, no Jardim Paulista.



Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em uma confraternização entre amigos na noite anterior e no fim do evento decidiu ir para o motel com a namorada, que conheceu há uma semana.



No local, a testemunha contou que durante o ato sexual a vítima ficou ofegante e disse que não estava se sentindo bem, momento em que encostou a cabeça no tórax da companheira.



A mulher percebendo que os sinais do namorado estavam fracos pediu ajuda para funcionários do motel que chamaram o SAMU e receberam a orientação para dar início a massagem cardíaca até a chegada da ambulância.



Quando o socorro chegou, apenas constatou o óbito. No corpo não havia marca de lesões ou arrombamento no local. A testemunha ainda contou que não sabia se a vítima fazia uso de algum tipo de medicamento.



O corpo foi encaminhado ao IMOL e o caso foi registrado na Depac Cepol como morte por causa indeterminada.

