Homem leva coronhada e fica com dente quebrado em assalto no Jardim Carioca

Um homem, de 43 anos, foi vítima de assalto na madrugada desta segunda-feira (15), no bairro Jardim Carioca, em Campo Grande. Ao chegar em sua residência ele foi abordado e antes de fugir do local, teve o dente quebrado e o rosto lesionado após receber uma coronhada do assaltante.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou na delegacia que chegou na madrugada, pois estava comemorando o Dia das Mães. Mas quando estava estacionando o veículo, foi abordado pelo ladrão que exigiu a carteira e o celular.

O criminoso ainda disse que era para vítima estacionar o carro, pois estava posicionado de forma que poderia chamar a atenção de populares ou testemunhas. Porém, foi nesse momento, que o homem decidiu arrancar com seu veículo e deixar o local.

No assaltado, foram levados da vítima um celular, carteira, cartão do banco, dinheiro, molho de chave, carteira de habilitação e carteira de identidade. A vítima descreveu o criminoso como jovem, pardo, magro, 1.70 de altura, usando bermuda e camiseta colorida e portando uma arma de fogo.

O homem ainda ressaltou que autor tinha diversas tatuagens pelo corpo, pernas e que uma na base do pescoço, talvez uma carpa, que acabou chamando sua atenção.

O caso foi registrado como roubo majorado com exercício de emprego de arma de fogo na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

