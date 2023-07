Homem leva facada no peito durante briga e morre dentro de casa

Um indígena, que não teve a identidade divulgada, morreu após ser esfaqueado dentro casa durante a madrugada desta quarta-feira (27), na aldeia Potrero Guaçu, em Paranhos. O crime teria acontecido na frente da esposa da vítima.

Conforme as informações da Polícia Civil, as equipes foram acionadas para ir até o local onde o assassinato teria acontecido. Ao chegar nas imediações, populares informaram que a vítima fatal estava dentro de sua residência, acompanhado de dois homens e sua esposa.

A mulher contou que ambos os suspeitos foram os responsáveis pelo homicídio. Ela detalhou que em determinado momento os homens começaram a discutir com seu companheiro. A briga acabou evoluindo e os três entraram em vias de fato.

Um dos suspeitos estava armado com uma faca. Durante a tentativa de separar a briga, o homem teria acertado um golpe na região do peito e o outro golpeou na região do braço, levando a vítima a óbito.

Por fim, apurou-se também que a vítima fatal é padrasto de um dos suspeitos. Os outros homens foram encontrados na intermediações da residência, sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil do município.



