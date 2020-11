Homem leva facada no rosto e na bunda durante briga

Dois homens foram esfaqueados, um deles atingido no rosto e nas nádegas. O caso ocorreu no domingo (15), na cidade de Inocência.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Policia Militar foi acionada para comparecer próximo ao distrito de São Pedro, onde ocorria uma briga. No local, os policiais encontraram o autor Júlio Cezar Rodrigues da Silva, 22 anos, escondido no mato. Ele relatou que estava dormindo, quando foi atacado com golpes de faca.

Uma testemunha, Natanael dos Santos Goncalves, 23 anos, contou à polícia que estava indo levar um amigo Edeilton Jose da Silva, 28 anos, para casa, quando os dois foram surpreendidos, provavelmente pelo homem que estava escondido no mato, que os atacou com golpes de faca.

Edeilton foi encontrado caído no chão, pois foi atingido por facadas nas nádegas e na boca e precisou ser levado ao hospital. Já Natanael, que tentou se desvencilhar, tinha corte na mão.

O caso foi registrado na Delegacia de Inocência e será investigado pela polícia.

Deixe seu Comentário

Leia Também