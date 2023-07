Homem leva facadas de desconhecido e vai parar na Santa Casa de Campo Grande

Um homem, de 35 anos, foi esfaqueado várias vezes no final da noite desta terça-feira (25) por um desconhecido na rua Passo Fundo, no Jardim Vida Nova, em Campo Grande.

Ele precisou de atendimento médico feito pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que o encaminhou para a Santa Casa de Campo Grande para receber melhor auxílio.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava com ferimentos no braço e na perna esquerda. Porém, em contato com a Polícia Militar, o homem não soube informar a autoria das facadas.

O caso foi encaminhado para a lesão corporal dolosa na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

