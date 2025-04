Homem leva garrafada no rosto e perde visão do olho esquerdo em Campo Grande

Homem, de 44 anos, perdeu a visão do olho esquerdo em decorrência de uma agressão sofrida, no final da tarde de domingo (20), em Campo Grande. Ele foi atingido com uma garrafada no rosto durante uma briga em uma conveniência.

O relato aconteceu enquanto a vítima estava recebendo atendimento médico na Santa Casa, onde a Polícia Militar foi acionada para coletar detalhes.

Segundo consta no boletim de ocorrência, o homem contou que estava bebendo com um colega e o patrão desse colega, mas em determinado momento, houve uma discussão entre eles.

Esse colega, o suspeito, pegou uma garrafa e direcionou o ataque ao rosto da vítima, causando uma lesão e o homem só se lembra de colocar a mão no olho esquerdo, pois sangrava muito.

No hospital, a polícia soube por meio da oftalmologista de plantão que o homem perdeu a visão esquerda, pois os estilhaços de caco de vidro atingiram a córnea e comprometeu a visão.

O caso foi registrado como lesão corporal de natureza grave se resultar durabilidade permanente de membro, sentido ou função.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também