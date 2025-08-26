Homem leva pancadas na cabeça durante briga por política em Campo Grande

Homem, que não teve o nome divulgado, foi esfaqueado na cabeça durante uma discussão política ocorrida dentro da CEASA (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), na madrugada desta terça-feira (26), em Campo Grande.

Conforme o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de agressão física no local. Ao chegar, foram informados que o suspeito estava brigando por política com a vítima, quando usou um nunchako (arma de artes marciais, originária do Japão, composta por dois bastões conectados por uma corrente ou corda) para golpear o homem na cabeça três vezes.

A confusão foi interrompida por outros funcionários da CEASA, que detalharam ainda que os homens não teriam desavenças anteriores ao de hoje. Por conta dos ferimentos, a vítima precisou ser socorrida e encaminhada para UPA Coronel Antonino. Após o atendimento inicial, ele foi transferido para a Santa Casa com um traumatismo craniano grave.

O filho do homem atingido procurou as autoridades, dizendo que o pai faz uso de medicação controlada, mas que estava sem o medicamento e por isso pode ter apresentado comportamento agressivo durante a conversa.

Enquanto isso, o filho do suspeito também procurou a polícia dizendo que ele faz tratamento para bipolaridade. No entanto, estava sem acompanhamento porque o médico havia viajado e estava demorando a retornar.

O autor dos golpes acabou sendo preso e levado para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde os fatos foram registrados como tentativa de homicídio.

