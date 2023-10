Homem leva paulada na cabeça, é encontrado caído na rua e morre dias depois

Homem, de 57 anos, morreu três dias depois de levar uma paulada na cabeça e ser encontrado caído no meio da rua na cidade de São Gabriel do Oeste, durante a madrugada do dia 9 de outubro.

Conforme o boletim de ocorrência, a filha da vítima contou aos policiais que seu pai estava caído no meio da rua quando foi encontrado por populares. Ele aparentava ter recebido uma paulada na cabeça.

Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima preciso ser transferida para a Santa Casa de Campo Grande, onde ficou internada até falecer na noite de quarta-feira (11).

Ainda segundo a filha do homem, ele tinha epilepsia e tomava medicamentos para controlar a doença. Apesar disso, fazia uso de bebida alcoólica de maneira constante.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

