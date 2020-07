Homem leva pauladas na cabeça de dupla em interior de obra

Um homem, 36 anos, foi agredido com pauladas na abeca por outro homem que estava acompanhado de uma travesti, dentro de uma obra localizada no Jardim Joquei Club, em Campo Grande.

A agressão ocorreu na madrugada desta segunda-feira (20). De acordo com relatos da vítima, no boletim de ocorrência, ele estava no interior na obra, quando o agressor chegou acompanhado da travesti e começou a agredi-lo com um pedaço de madeira.

As agressões geraram cortes profundos na cabeça da vítima. A polícia foi acionada e chegando ao local perguntaram o que teria motivado a dupla, a vítima não soube responder os motivos.

A vítima foi socorrida pelo corpo de bombeiros e levada para a Santa Casa de Campo Grande. Os militares tentaram encontraram a dupla de autores, mas não tiveram sucesso.

