Homem leva pauladas na cabeça durante briga com a esposa

Um homem, de 50 anos, levou uma paulada na cabeça durante uma briga com a esposa, de 38 anos, na casa em que moravam juntos no Bairro Flamboyant, em Chapadão do Sul. O caso aconteceu durante a madrugada desta sexta-feira (14).

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada para comparecer até o endereço indicado na denúncia de violência doméstica. Ao chegar no local, encontraram o casal sob visível efeito de álcool.

Para as autoridades, eles contaram que estavam bebendo quando começaram a brigar. Durante a confusão, a mulher pegou um pedaço de madeira, de 1,5 metros e passou a desferir golpes na cabeça da vítima, que foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para o hospital da cidade.

A autora foi entregue a delegacia de polícia para providencias, onde o caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também