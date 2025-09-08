Homem leva pedrada de pedinte que estava indignado após ganhar pouca comida no Carandá Bosque

Homem, de 54 anos, foi agredido do nada com pedradas enquanto estava sentado no banco do Bosque da Paz, localizado na Rua Das Folhagens, região do Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. A agressão aconteceu no começo da tarde de hoje (8).

Conforme o registro policial, a vítima contou que viu o momento que o rapaz, de 26 anos, pedindo comida em uma casa da região. Após receber a ajuda de duas moradoras, o autor chegou a ficar indignado e questionar a quantidade do que havia recebido dizendo: ‘só isso?’.

Posteriormente, ele se sentou em um banco próximo de onde o homem estava. Em determinado momento, ele se levantou e de maneira súbita arremessou uma pedra em sua direção.

Para se proteger, a vítima pegou um cabo de vassoura, mas foi atingido por um golpe de faca na região do rosto. O autor então fugiu correndo para se esconder em uma padaria, onde acabou sendo preso.

A Polícia Militar então encaminhou o caso para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

