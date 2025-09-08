Menu
Menu Busca segunda, 08 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem leva pedrada de pedinte que estava indignado após ganhar pouca comida no Carandá Bosque

Ele teria pedido a doação em um imóvel da região e reagiu de maneira inesperada

08 setembro 2025 - 17h11Brenda Assis
O caso foi registrado na Depac Cepol em Campo GrandeO caso foi registrado na Depac Cepol em Campo Grande   (Brenda Assis)

Homem, de 54 anos, foi agredido do nada com pedradas enquanto estava sentado no banco do Bosque da Paz, localizado na Rua Das Folhagens, região do Bairro Carandá Bosque, em Campo Grande. A agressão aconteceu no começo da tarde de hoje (8).

Conforme o registro policial, a vítima contou que viu o momento que o rapaz, de 26 anos, pedindo comida em uma casa da região. Após receber a ajuda de duas moradoras, o autor chegou a ficar indignado e questionar a quantidade do que havia recebido dizendo: ‘só isso?’.

Posteriormente, ele se sentou em um banco próximo de onde o homem estava. Em determinado momento, ele se levantou e de maneira súbita arremessou uma pedra em sua direção.

Para se proteger, a vítima pegou um cabo de vassoura, mas foi atingido por um golpe de faca na região do rosto. O autor então fugiu correndo para se esconder em uma padaria, onde acabou sendo preso.

A Polícia Militar então encaminhou o caso para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, onde foi registrado como lesão corporal dolosa.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

A Polícia Milita e a Perícia Técnica foram acionadas para atender o caso
Polícia
Fazendeiro encontra ossada humana em Maracaju
Recém-nascido foi levado para um hospital
Polícia
Bebê abandonado em Aquidauana é filho de adolescente que se diz arrependida de atitude
Homem é preso por matar a sogra em Dois Irmãos do Buriti
Polícia
Homem é preso por matar a sogra em Dois Irmãos do Buriti
Lista mostra pessoas que podem ter CNH cassada ou suspensa em MS; confira
Polícia
Lista mostra pessoas que podem ter CNH cassada ou suspensa em MS; confira
O soldado Henrique está escrevendo uma história de superação em MS
Polícia
Paixão pela farda ajudou soldado do Choque a superar amputação após acidente na Capital
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Polícia
Homem é baleado na bunda durante briga com dono de bar em Ribas do Rio Pardo
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Grupo ameaça matar enfermeiro após 'recusar' atender jogador de futebol em Sidrolândia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Polícia
Motociclista morre durante grave acidente de moto na MS-080, em Rochedo
Vítima teve o rosto borrado para preservar a identificação
Polícia
Irmãos presos negam autoria de ataque com 15 facadas contra usuário de drogas
 Foto: Divulgação/CBMMG
Polícia
Pai e filho morrem afogados em lagoa em Belo Horizonte

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso