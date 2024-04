Homem leva pedradas na cabeça até desmaiar em Porto Murtinho; autor foi preso

Um homem, de 38 anos, que não teve a identidade divulgada, foi socorrido em estado grave após ser agredido com pedradas na cabeça na madrugada deste domingo (7), no bairro Jockey Club, em Porto Murtinho. Jorge Luiz, de 31 anos, foi preso em flagrante pela tentativa de homicídio.

De acordo com o boletim de ocorrência, o motivo da briga teria sido ciúmes. Para a polícia, Jorge afirmou que agrediu a vítima após ver o homem abraçando sua esposa.

Após ser agredido com as pedradas na cabeça, a vítima ficou desmaiada em cima dos cascalhos. O Corpo de Bombeiros foi até o local para prestar os primeiros atendimentos. Ele foi transferido com lesões graves para o hospital.

Após confessar ser o autor das agressões, Jorge foi levado para a Delegacia de Polícia da cidade. Preso em flagrante, o homem responderá por homicídio simples na forma tentada.

