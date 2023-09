Homem leva uma surra após receber fotos íntimas de menores de idade

Homem, de 48 anos, ficou gravemente ao ser espancado como forma de ‘correção’ após receber fotos íntimas de meninas menores de idade, no bairro da Chã da Jaqueira, em Maceió, na noite dessa terça-feira (12).

O apurado pelos sites locais aponta que os suspeitos teriam agredido o homem como forma de represália. No entanto, não foi divulgado se ele conhecia as menores de idade de quem recebeu as fotos. Os autores fugiram após o crime.

A vítima foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo levada ao Hospital Geral do Estado (HGE), com possível traumatismo craniano, segundo a equipe médica que prestou os primeiros socorros.

O caso está sendo investigado pelas autoridades do estado.

