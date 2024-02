Homem luta com assaltante e acaba esfaqueado no pescoço no Noroeste

Um homem de 38 anos estava na rua no Jardim Noroeste na noite de ontem (2), quando foi abordado por um assaltante e para não entregar seus pertences, acabou entrando em luta corporal com o autor que estava armado com uma faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito, identificado com “Alemãozinho” tentou levar o celular e a bicicleta da vítima que se negou a dar os pertences, quando resistiu ao assalto passando a lutar com o bandido, nesse momento, o autor sacou uma faca e atingiu o homem com um golpe no pescoço.

Uma vizinha foi quem socorreu a vítima, o levou até a UPA Tiradentes e acionou a Polícia Militar. O autor fugiu do local do crime e o homem teve um corte superficial no pescoço, sem risco de morte.

O caso foi registrado na Depac Cepol como roubo qualificado que resulta em lesão corporal grave.

