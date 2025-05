Homem manda foto da ex morta para o atual dela: 'Você é o próximo, porque ela já foi'

Depois de matar a ex-namorada, Joice Mara Kuchnir, de 24 anos, com pauladas e facadas, o autor pegou o celular e mandou uma foto para o atual companheiro da vítima dizendo: “Você é o próximo, porque ela já foi”. O crime aconteceu na madrugada de quarta-feira (7) em Mandirituba, na Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Conforme as informações do G1, Matheus Vinícius Lisboa, de 29 anos, e a vítima tiveram um relacionamento conturbado de 10 anos, porém, estavam separados há 2 meses. Desde então, a mulher estava sendo alvo de ameaças e perseguições, chegaram a registrar um boletim de ocorrência e solicitar medidas protetivas conta o rapaz.

Durante a madrugada de quarta, ele invadiu a casa que ela mora e a atacou enquanto ainda dormia, Joice foi atingida por diversas pauladas e facadas pelo corpo. O pai dela foi avisado que algo tinha acontecido por meio de uma ligação feita pelo ex-sogro de Joice, pai do suspeito.

Ela chegou a ser levada para UPA (Unidade de Pronto Atendimento), mas Joice já estava sem vida quando deu entrada na unidade de saúde.

Depois do crime, e de ameaçar o atual companheiro da vítima, Matheus fugiu. Porém, morreu ainda na tarde de quarta-feira, ao entrar em confronto com a Polícia Militar (PM) em Agudos do Sul, também na Região Metropolitana da capital.

Os dois deixaram um filho de 8 anos. Ela deixa um filho de oito anos. "Hoje a gente perdeu a Joice e nada vai apagar essa dor que minha família está sentindo. Ele destruiu uma família e deixou uma criança de oito anos sem mãe e sem pai", lamentou a prima dela, Prisciely Naiara Kuchnir.

