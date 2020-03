Sarah Chaves, com informações da assessoria

A Polícia Militar prendeu na noite de sexta-feira (27), o homem, de 39 anos, que manteve a família toda em cárcere privado em uma fazenda na zona rural de Bataguassu.

A guarnição foi acionada via 190 por uma mulher que aos prantos pedia socorro e relatou que seu marido, estava com um trator tentando matar toda a família.

Imediatamente os policiais se deslocaram até a propriedade rural e ao chegarem ao local, se depararam com 12 pessoas da mesma família entre adultos e crianças, apavorados e relatando que o homem estaria transtornado.

Eles apontaram uma casa onde ele estava escondido. As Equipes então se aproximaram da residência e nesse momento, o autor pulou uma janela do quarto e correu em meio à escuridão, não sendo mais possível localizá-lo naquele momento.

As vítimas disseram aos policiais que passaram o dia normal e que ao anoitecer, o homem passou a perturbar a esposa. Alguns familiares percebendo estranheza nas atitudes dele começaram a ir embora. Nesse momento, o autor disse que ninguém mais sairia dali e trancou as porteiras com cadeado.

Ele ainda arrancou todos os cabos do sistema de internet da fazenda. Que então ele se apossou do trator e avançou em direção da família na intenção de atropelá-los. A família saiu correndo em direção à estrada principal da fazenda, porém foram alcançados pelo autor e tiveram que pular uma cerca para não serem atropelados. Que então voltaram novamente para a fazenda e se esconderam, alguns numa casa e outros se esconderam na vegetação, pois sabiam que o autor tinha armas de fogo. As Equipes apreenderam duas espingardas na residência.

E na manhã de hoje, os policias foram até o local, com um veículo descaracterizado, e numa ação rápida prendeu o homem.

Deixe seu Comentário

Leia Também