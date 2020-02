Homem mata adolescente e leva cabeça decapitada para a mãe da vítima

Sarah Chaves, com informações do G1

O ex-carcereiro, Ivanhoé de Oliveira Lima, 37 anos, esfaqueou, esganou e decapitou a adolescente Larissa Audrélia da Costa, 17 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso. Caso aconteceu na última sexta-feira (21) no Acre, mas só ganhou repercussão nesta semana.

O criminoso está preso há quatro dias. Autor teve a prisão em flagrante convertida em preventiva durante audiência de custódia.

Segundo consta no inquérito, Ivanhoé confessou o crime, disse que primeiro esganou a menina, depois decapitou e jogou a cabeça na frente da casa da mãe dela. No processo, consta ainda que no celular do autor tem imagens dele agredindo a adolescente.

Quando questionado o que motivou o crime, o autor permaneceu em silêncio e disse que resguardaria o direito de falar apenas em juízo. O suspeito foi preso após denúncias anônimas.

