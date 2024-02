Homem mata cachorro a pauladas com cabo de vassoura e é preso no centro de Ribas

Homem, de 45 anos, foi preso em flagrante por matar um cachorro a pauladas durante a tarde de terça-feira (20), em uma residência no centro da cidade de Ribas do Rio Pardo.

Conforme as informações policiais, as equipes receberam uma denúncia anônima informando o ocorrido. Logo na sequência foram até o endereço indicado e encontraram o autor em um bar próximo ao Posto de Saúde do município.

Ao ser abordado, o homem ficou relutante em informar seu nome, mas depois de ser questionado acompanhou a equipe até sua residência e depois indicou o local desovou o corpo do cachorro, tendo confessado o crime.

Para assassinar o cachorro, ele utilizou um cabo de vassoura. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao indivíduo tendo sido conduzido à delegacia para providências de praxe. Na delegacia o homem resistiu à prisão, tendo sido necessária a utilização do uso progressivo da força para a contenção.

