Homem mata cunhado a tiros na frente das sobrinhas pequenas em bar de Sidrolândia

Almerindo Rodrigues, de 58 anos, foi morto a tiros no fim da tarde desta sexta-feira (3) em uma propriedade rural de Sidrolândia, a 68 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito do crime é o próprio cunhado da vítima, que fugiu após o disparo e segue sendo procurado pela polícia.

De acordo com o boletim de ocorrência, o crime aconteceu em um bar de propriedade da vítima na região do Capão Seco. Equipes da Polícia Civil foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram o homem já sem vida, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo no lado esquerdo do tórax.

Informações preliminares apontam que vítima e suspeito, identificado como Arlindo José da Rocha, discutiam dentro do estabelecimento quando o autor sacou uma arma, possivelmente um revólver calibre .22, e atirou à queima-roupa. Mesmo ferido, Almerindo ainda tentou correr para os fundos do bar, mas caiu e morreu antes de receber socorro.

O crime ocorreu na presença de familiares. Uma das filhas da vítima, de apenas 8 anos, presenciou o momento do disparo e relatou que o tio foi o autor. Outra filha, de 12 anos, estava na residência nos fundos e viu o pai já caído após a agressão.

Segundo relato de uma testemunha, irmã da vítima e esposa do suspeito, havia desentendimentos antigos entre os dois. Apesar disso, na manhã do mesmo dia eles teriam se encontrado no bar sem conflitos aparentes. O suspeito retornou ao local no período da tarde, quando ocorreu a discussão que terminou em homicídio.

Uma das hipóteses investigadas é de que o crime tenha relação com o desaparecimento de uma arma de fogo que pertenceria ao suspeito, fato que vinha gerando cobranças entre os envolvidos.

No local, os policiais encontraram sinais de luta, como tacos de sinuca quebrados e cadeiras danificadas, o que reforça a possibilidade de confronto antes do disparo.

Equipes policiais realizaram buscas na região, porém o suspeito não foi encontrado. A perícia técnica esteve no local para os levantamentos, e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

O caso foi registrado como homicídio qualificado por motivo fútil e segue sob investigação da Polícia Civil.

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