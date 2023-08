Homem mata esposa com facadas, avisa a polícia e comete suicídio

Um homem de 37 anos matou a companheira a facadas e depois tirou a própria vida no Jardim José Ometo, em Araras, interior de São Paulo, nesse domingo (6).

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o homem ligou para a polícia e informou que tinha matado a companheira, de 29 anos. Equipes foram até o endereço onde o casal morava e encontraram a mulher caída, atingida por golpes de faca pelo corpo.

Junto com a vítima, a polícia encontrou o suspeito caído sem ferimentos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e confirmou a morte do casal.

O homem teria confessado o crime a familiares antes de tirar a própria vida. Em uma suposta conversa, publicada pelo G1, ele diz a familiares que a mulher está morta. “Foi no calor do momento, porém ela já se foi”, teria respondido a um familiar não identificado que o orientava a “não fazer isso”.

Duas facas foram apreendidas no endereço do casal, além de dois celulares, um caderno de anotações e cartelas vazias de medicamentos. A polícia solicitou exames do Instituto Médico Legal (IML) nos corpos.

O caso foi registrado como feminicídio e suicídio na Delegacia de Polícia de Araras.

