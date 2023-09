Homem mata esposa e filha de 16 anos a facadas na fronteira

Fátima Yegros Duarte, de 33 anos, e sua filha, de apenas 16 anos, foram mortas a facadas durante a noite de domingo (10), na Colonia Jamaica, Distrito de La Paloma, cidade paraguaia que faz fronteira com o Brasil. O suspeito de ter cometido os assassinatos é Mario Benítez Malgarejo, de 49 anos. A adolescente tentava defender a mãe dos golpes desferidos pelo seu pai, quando foi atingida.

Conforme o site paraguaio ABC Color, o casal estava brigando, por motivos ainda a serem apurados, quando o autor pegou uma faca e começou a atingi-lá. Tentando socorrer a mãe, a adolescente entrou na frente, mas acabou sendo esfaqueada no peito.

Fátima morreu ainda no local do crime, enquanto a adolescente chegou a ser socorrida e levada para o centro de saúde do povoado e transferida para um hospital da capital Asunción, mas morreu em decorrência dos ferimentos.

O autor do crime está sendo procurado pelas autoridades paraguaias.

