Homem mata esposa e tira sua própria vida na fronteira

Um homem identificado, como Agripino Mongelos Ortiz, de 57 anos, matou a esposa, Virgínia Isabel Fernandez, de 43 anos, a tiro e, em seguida, tirou sua própria vida, neste sábado (20), em Pedro Juan Caballero, fronteira com o Brasil.

Conforme o site Dourados News, O secretário municipal de Segurança Pública, Marcelino Nunes de Oliveira, informou que os vizinhos ouviram uma discussão vindo da residência do casal antes dos disparos.

Os vizinhos acionaram a polícia, mas ao chegar no local já estavam sem vida, apenas os corpos dentro do imóvel. As autoridades policiais foram acionadas e investigam o caso.

