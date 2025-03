Homem mata ex a facadas e liga para a PM pedindo 'socorro' em Nioaque

Uma mulher, que ainda não teve o nome divulgado, foi morta a facadas pelo ex-marido durante a manhã de hoje (29), na Rua Manoel Ozório, no bairro São Miguel, no município de Nioaque.

Conforme as informações do site Jardim MS News, testemunhas contaram que o casal estava separado há 20 dias. Porém, durante a manhã de hoje, eles tiveram uma briga e a vítima acabou sendo esfaqueada.

Após o crime, o homem ligou para a Polícia Militar pedindo socorro, pois havia esfaqueado a ex e fugido do local. Quando os militares chegaram no imóvel, a mulher já estava sem sinais vitais.

Equipes da Polícia Civil e da Perícia Técnica foram acionadas para atender a ocorrência. A faca, utilizada no crime, foi encontrada na casa.

O caso está sendo investigado pelas autoridades.

