Homem mata ex a facadas e morre ao enfrentar a PM em Nova Alvorada do Sul

Sem aceitar o fim do relacionamento, Flávio Ferreira Rodrigues, de 38 anos, matou a ex-namorada a facadas durante a madrugada deste sábado (2), em Nova Alvorada do Sul. Angela Maria Bonifácio dos Santos, de 47 anos, foi assassinada com quatro facadas.

Conforme as informações do site Alvorada Informa, a vítima havia sido perseguida durante toda a sexta-feira, pois Flávio dizia que a matéria caso os dois se encontrassem.

Em determinado momento, já na madrugada de hoje, ele ficou sabendo que Angela estaria na casa da filha, que fica no bairro Vila Velha. Ao chegar no local indicado, Flávio encontrou a vítima sentada em um estabelecimento comercial.

Percebendo a aproximação repentina do homem e vendo que ele estava armado, Angela tentou sair correndo. Porém, foi alcançada e esfaqueada no braço e na região do tórax.

Depois de cometer o crime, Flávio conseguiu fugir. Ele foi localizado por policiais militares que faziam diligências pela região. Ainda armado com a faca, o homem tentou investir contra a equipe, que o baleou.

O autor foi socorrido, mas morreu no pronto-socorro do Hospital Francisca Ortega. O caso está sendo investigado pelas autoridades policiais.

