Homem mata filho de 3 anos após se irritar com cobrança de pensão

Um homem de 48 anos é suspeito de matar o próprio filho após se irritar com a cobrança de pensão alimentícia feita pela ex-companheira, em Manaus. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (23). O crime ocorreu na noite de quinta-feira (22).
Segundo a polícia, vizinhos ouviram gritos vindos da kitnet onde a criança estava e acionaram as autoridades. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram o menino já sem vida. O suspeito foi identificado como Fernando Batista de Melo.
De acordo com o delegado Adanor Porto, responsável pelo caso, Fernando não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança, encerrado no Natal de 2025. Desde então, ele teria deixado a residência e abandonado a ex-companheira sozinha com dois filhos, um bebê de 10 meses e o menino de 3 anos, sem prestar qualquer apoio financeiro.
Ainda conforme a investigação, na tarde de quinta-feira, Fernando procurou a ex-esposa após conversar com o próprio pai, Manuel, que tentou convencê-lo a assumir suas responsabilidades. Durante a conversa, a mulher afirmou que não queria bens materiais, apenas que ele cumprisse a obrigação de pagar a pensão, e disse que, caso contrário, buscaria a Justiça. A declaração teria enfurecido o suspeito, que passou a ameaçá-la com uma faca. O momento foi registrado em vídeo, no qual a mulher aparece protegendo o bebê de 10 meses enquanto é ameaçada.
Horas depois, o avô paterno buscou o neto para passar o dia em sua casa. No início da noite, por volta das 18h, Fernando levou a criança ao banheiro, dizendo que iria lhe dar banho. Após cerca de 30 minutos com a porta trancada, o avô estranhou a demora e tentou abrir o local. Ao conseguir entrar, encontrou o neto já sem vida, com sinais de violência.
Após o crime, Fernando fugiu. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram buscas intensas na região, com apoio de um helicóptero que chegou a pousar em uma rua da Zona Norte da capital. Até a manhã desta sexta-feira, o suspeito continuava foragido.
O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).