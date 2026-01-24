Menu
Menu Busca sábado, 24 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Gov IPVA Jan26
Polícia

Homem mata filho de 3 anos após se irritar com cobrança de pensão

Após o crime, o suspeito fugiu e está sendo procurado pelas autoridades

24 janeiro 2026 - 18h31Brenda Assis

Um homem de 48 anos é suspeito de matar o próprio filho após se irritar com a cobrança de pensão alimentícia feita pela ex-companheira, em Manaus. A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta sexta-feira (23). O crime ocorreu na noite de quinta-feira (22).

Segundo a polícia, vizinhos ouviram gritos vindos da kitnet onde a criança estava e acionaram as autoridades. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram o menino já sem vida. O suspeito foi identificado como Fernando Batista de Melo.

De acordo com o delegado Adanor Porto, responsável pelo caso, Fernando não aceitava o fim do relacionamento com a mãe da criança, encerrado no Natal de 2025. Desde então, ele teria deixado a residência e abandonado a ex-companheira sozinha com dois filhos, um bebê de 10 meses e o menino de 3 anos, sem prestar qualquer apoio financeiro.

Ainda conforme a investigação, na tarde de quinta-feira, Fernando procurou a ex-esposa após conversar com o próprio pai, Manuel, que tentou convencê-lo a assumir suas responsabilidades. Durante a conversa, a mulher afirmou que não queria bens materiais, apenas que ele cumprisse a obrigação de pagar a pensão, e disse que, caso contrário, buscaria a Justiça. A declaração teria enfurecido o suspeito, que passou a ameaçá-la com uma faca. O momento foi registrado em vídeo, no qual a mulher aparece protegendo o bebê de 10 meses enquanto é ameaçada.

Horas depois, o avô paterno buscou o neto para passar o dia em sua casa. No início da noite, por volta das 18h, Fernando levou a criança ao banheiro, dizendo que iria lhe dar banho. Após cerca de 30 minutos com a porta trancada, o avô estranhou a demora e tentou abrir o local. Ao conseguir entrar, encontrou o neto já sem vida, com sinais de violência.

Após o crime, Fernando fugiu. Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil realizaram buscas intensas na região, com apoio de um helicóptero que chegou a pousar em uma rua da Zona Norte da capital. Até a manhã desta sexta-feira, o suspeito continuava foragido.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

O crime aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
Homem é preso por tentativa de feminicídio em Ribas do Rio Pardo
Imagem Ilustrativa
Polícia
Mulher leva mordida na mão ao negar Pix para ocompanheiro em Dourados
O caso foi registrado na manhã de hoje
Polícia
Homens são presos ao serem flagrados com armas e munições em Dourados
O corpo foi encontrado na manhã de hoje
Polícia
Brasileiro é encontrado morto em estrada vicinal do Paraguai
Imagem Ilustrativa
Polícia
Jovem é agredido enqunto usava drogas com amigos em Maracaju
Conta de luz
Polícia
Briga por conta de luz vai parar na delegacia em Dourados
O acidente aconteceu na manhã de ontem
Polícia
Caminhoneiro morre ao perder o controle de direção e cair da ponte sobre o Rio Piquiri
As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas
Polícia
Acidente com capotamento deixa casal ferido em Paraíso das Águas
Jovem é baleado várias vezes durante tentativa de homicídio em Ponta Porã
Polícia
Jovem é baleado várias vezes durante tentativa de homicídio em Ponta Porã
O acidente acotneceu na tarde de sexta
Polícia
Motorista de SUV morre durante acidente grave em Caarapó

Mais Lidas

Ambulâncias do Samu 192
Saúde
Prefeitura faz "maquiagem" às pressas no SAMU para tentar enganar Ministério da Saúde
Ilustrativa
Polícia
Mulher lava calçada 5h da manhã e leva surra da vizinha na Moreninha
Depca cumpriu o mandado de prisão
Polícia
Pastor é preso em flagrante por estuprar duas enteadas e a própria filha na Capital
Dinheiro sujo
Polícia
Homem pega R$ 500 com agiota, para de pagar e é ameaçado de morte: 'hoje eu te pego'