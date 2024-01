Homem mata gerente de restaurante a tiros após não ser escolhido para vaga

Mayara Valeria Barros, de 37 anos, foi assassinada a tiros, na tarde desta sexta-feira (12), em um shopping de João Pessoa, município da Paraíba, por um homem identificado como Luiz Carlos Rodrigues dos Santos, de 47.

A motivação do crime teria sido o fato de Luiz não ter sido escolhido para uma vaga de emprego no restaurante em que a vítima era gerente. Antes de cometer o assassinato, ele chegou a pedir um prato de comida no estabelecimento.

Logo após os disparos, ele fez reféns na praça de alimentação, e só foi preso após negociação com a Polícia Militar. Em decorrência da situação, todo o shopping foi evacuado.

Em depoimento à polícia, quando questionado sobre a motivação do crime, Luiz afirmou que atirou contra a vítima por que se sentiu “discriminado” ao não ser selecionado para a vaga de emprego.

O shopping permaneceu fechado após o ocorrido. “Em solidariedade à perda irreparável e em respeito à memória de Mayara, o Mangabeira Shopping permanecerá fechado ao longo desta sexta-feira, retomando as atividades amanhã, a partir das 10h”.

