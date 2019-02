Homem mata namorada enforcada e depois simula suicídio

Vergílio Losa, 52 anos, foi preso na quinta-feira (21) depois de simular o suicídio da namorada, de 47 anos. Vergílio teria assassinado a mulher enforcada no Assentamento Colorado em Iguatemi, cidade localizada na região sul do estado.

De acordo com o site Dourados News, a Polícia Civil se deslocou ao local depois que um funcionário da Fundação Nacional do Índio (Funai) ligou informado que haviam achado uma mulher morta na região. A vítima foi encontrada ajoelhada e com marcas de corda no pescoço ao lado de uma cerca de arame farpado, no lote que pertence ao suspeito. Vergílio, no entanto, alegou que não a conhecia.

O suspeito disse aos policiais que saiu bem cedo para roçar o pasto e ao retornar encontrou o corpo da mulher próximo a uma mata. Após isso, ele foi até a casa de um vizinho e pediu ajuda, mas, o mesmo desconfiou da situação.

Na presença do outro morador, Vergílio ainda tirou o laço do pescoço da vítima, simulando que queria ver se ela estava mesmo morta. Contudo e por ter alterado o local do crime, os policiais passaram a questionar o homem sobre o que poderia ter ocorrido.

O corpo estava em um local de onde não era possível ser visto tanto da casa do suspeito, como do local onde ele supostamente falou que estava roçando. Segundo o site Tá Na Mídia Naviraí, diante dos questionamentos, Vergílio começou a se contradizer e disse que na verdade conhecia a vítima, mas “só de vista”.

Após algumas perguntas ele confessou que namorou a mulher, e que estava separado há algum tempo. Ele negou o assassinato. No entanto, os pais da vítima contaram que ela saiu de casa na última terça-feira (19), para ir até o lote de Vergílio e que deste então não era mais vista. Por conta dos indícios, Virgílio foi autuado em flagrante por feminicidio.

