Homem mata o amigo a pauladas ao levar tapa no rosto durante bebedeira

Um homem, identificado apenas como Fabiano, foi preso por matar o amigo Samuel Dias Guimarães, de 28 anos, com pauladas na cabeça durante a madrugada de quinta-feira (14), em Juara (MT).

Conforme o site RD News, ao ser preso ele confessou que matou a vítima porque teria levado um tapa no rosto enquanto quanto bebia com o amigo, no dia anterior. Após o desentendimento, Samuel teria pedido desculpas a Fabiano, que, em um primeiro momento, aceitou a conciliação.

Para se redimir, a vítima teria convidado o autor para beber de novo, na noite do crime, dizendo que pagaria a conta. Ao aceitar, Fabiano teria armado uma emboscada para Samuel, fazendo o rapaz ficar bêbado e vulnerável, enquanto ele ficaria sóbrio para colocar o plano em prática.

Assim, ambos saíram e após passarem por três estabelecimentos, os dois saíram e foram em direção a uma estrada vicinal. Os dois pararam para conversar, sendo que já embriagada a vítima desferiu mais um tapa no rosto do autor.

Segundo o site, mais irritado ainda, Fabiano se apossou de um pedaço de madeira e o atingiu diversas vezes. Samuel morreu ainda no local do crime.

Após ser preso, o homem foi encaminhado para prestar depoimento na delegacia. O caso é investigado pelas autoridades locais.

