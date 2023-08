Homem mata o amigo com golpe de facão na cabeça durante bebedeira em bar

Marcos Rogerio Ramos Dos Santos, de 27 anos, morreu ao ser atingido com um golpe de facão na cabeça enquanto bebia em um bar, localizado na Rua Pantanal, na cidade de Itaquirai. O suspeito de cometer o crime seria amigo de longa data da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, no começo da noite de ontem (10), a Polícia Militar foi acionada para comparecer ao endereço, pois um homem teria sido assassinado no Bar do Cabeça.

Ao chegar, as equipes apuraram que a vítima bebia com o autor, que aparentemente era um amigo de longa data de Marcos. Em determinado momento, o homem foi atingido com um golpe de facão na cabeça, morrendo ainda no local.

Equipes da Perícia Técnica de Naviraí foram acionadas para comparecer ao endereço, fazendo as apurações mais detalhadas a respeito da morte. A Polícia Civil acompanhou o caso, que foi registrado como homicídio simples na Delegacia de Polícia Civil do município.



