Homem mata o amigo por causa de short

Joilson Francelino, com informações do Coxim Agora

Um homem identificado apenas como Alziro matou no último sábado (15), a golpes de machado, seu amigo Gilmar Horácio, 59 anos, durante discussão por causa de short, em Rio Verde de Mato Grosso – Mato Grosso do Sul.

De acordo com informações do site Coxim Agora, os dois beberam bebida alcoólica durante o dia todo. Em dado momento, a discussão teve início. Gilmar atingiu Alziro na cabeça com um pedaço de madeira, para revidar a agressão, o autor se apossou de um machado e desferiu três golpes na vítima, um deles atingiu a vítima no peito.

Depois de matar o amigo, Alziro teria saído gritando na rua informando que havia matado o amigo e pediu para acionar a polícia. O autor foi preso.

