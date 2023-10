Homem mata o irmão a tiros na frente dos pais durante briga

Após uma discussão diante do pai, da mãe e de outros integrantes da família, um homem de 35 anos atirou cinco vezes e matou o irmão, de 38, em Rio Verde, cidade localizada no interior de Goiás, há aproximadamente 430 km do Distrito Federal, na tarde de segunda-feira (23).

Conforme o Metrópoles, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) prendeu o acusado poucas horas depois do crime em um hotel na cidade de Santa Helena de Goiás (GO). As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

O caso é investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios de Rio Verde (8ª DRP). Segundo o delegado Adelson Candeo, o irmão mais novo carregava um caminhão de areia, quando o mais velho chegou ao local.

“O irmão mais velho estava com o carro do pai. Ele havia levado a menina dele para a aula e chegou ao local e começou a discutir com o pai e o irmão”, contou o delegado.

O homem teria acusado o pai e o irmão mais novo de supostamente estarem prejudicando-o em negócios da família. A discussão prosseguiu. O irmão mais novo acabou sacando uma arma, um revólver 38, e desferiu cinco tiros.

Fuga - O pai tentou socorrer o filho para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a cerca de 18 km. O irmão mais novo entrou no caminhão e fugiu do local. Na sequência, pegou um veículo menor e deixou a cidade.

A equipe de investigação conseguiu encontrá-lo e prendê-lo em flagrante logo depois em Santa Helena de Goiás. Segundo a PCGO, o acusado apresentou a arma do crime.

“Ele confessou o crime. Disse que ficou realmente muito nervoso porque o irmão já tinha o agredido em um momento anterior. Ele dizia que sempre era prejudicado financeiramente, coisa que o pai diz que jamais existiu”, contou o delegado.

Contas e arma - De acordo com Candeo, pouco antes do crime, o pai inclusive mostrou para o filho mais velho as contas dos negócios da família. Mesmo assim, o homem continuou ofendendo, xingando e acusando a família.

Segundo delegado, o acusado declarou que tinha a arma há algum tempo, porque tinha um mercado e já havia sido vítima de roubo. Ela estaria andando com o revólver por medo de novas agressões do irmão.

Deixe seu Comentário

Leia Também