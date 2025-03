Homem mata irmÃ£o e cunhado antes de tirar a prÃ³pria vida em Jardim

Eloy Ferreira, de 69 anos, matou a tiros o cunhado, Fausto Freitas de Leão, de 77 anos, e o irmão, Simeão Tadeu Ferreira, de 63 anos, durante a manhã desta quarta-feira (5), em uma casa localizada na Rua Inácio Echeverria, no Bairro Jardim Recinto Feliz, em Jardim.

Conforme o boletim de ocorrência, populares ouviram barulhos de disparos e acionaram a Polícia Militar para ir até o endereço. Os policiais logo solicitaram o apoio do Corpo de Bombeiros para atender as vítimas no local.

Ao chegar, encontraram Simeão sem sinais vitais. Enquanto isso, Fausto ainda lutava pela vida e logo recebeu os primeiros socorros e encaminhado para o Hospital Marechal Rondon, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo no caminho.

No imóvel os policiais encontraram o autor em um dos cômodos. Como a porta estava trancada, eles precisaram arrombar a fechadura, encontrando Eloy sem vida após efetuar um disparo contra a própria cabeça.

Diante da situação, foi realizado o isolamento da área para que as equipes da Perícia Técnica e da Polícia Civil possam trabalhar na cena do crime. O caso foi registrado como homicídio e suicídio na delegacia local.

