Homem mata Pitbull a facadas após ser atacado no Noroeste

Um cachorro, da raça Pitbull foi morto a facadas durante a manhã de sexta-feira (11), no Bairro Jardim Noroeste, em Campo Grande. O autor do crime é um morador do bairro, que teve a casa invadida e foi atacado pelo animal.

Conforme o registro policial, o homem contou que estava em casa quando o cachorro invadiu seu quintal para tentar atacá-lo. Sem conseguir, ele mirou no pinscher do morador.

Diante da situação, ele usou uma faca para desferir dois golpes no pitbull, que faleceu ainda no local. Mesmo diante do ataque, a vítima não apresentava lesões corporais.

Ele acionou a Polícia Militar registrando o caso. Na DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol.

O tutor do cachorro não chegou a ser identificado até o registro do boletim de ocorrência ser realizado.

O caso está sendo investigado como omissão de cautela na guarda ou condução de animais.

