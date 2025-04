Homem mata pitbull a facadas após seu cachorro ser atacado em Amambai

Um rapaz, de 22 anos, matou um cachorro pitbull a facadas durante a noite de terça-feira (1°) na Vila Cristina, em Amambai. Ele estava passeando com o dono quando começou a brigar com outro animal.

Segundo o boletim de ocorrência, o proprietário do pitbull contou que estava passeando quando passou na frente de um escritório. O cachorro então ficou furioso ao ver outro de porte pequeno, que estava solto na rua.

Eles começaram a brigar e por conta da confusão, o homem não conseguiu conter seu cão, mesmo reduzindo a guia. Em determinado momento, o tutor do outro animal apareceu armado com uma faca dizendo: ‘sai de perto que vou matar esse cachorro’, desferindo quatro golpes de faca na regão das costas do pitbull.

Por conta da agressão, o cachorro morreu no meio da rua. Para a Polícia Militar, o autor das facadas detalhou que estava sentado na varanda com seu animalzinho de estimação quando o pitbull ficou raivoso ao avistá-lo e o atacou.

O caso foi registrado como omissão e maus-tratos na Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado.

