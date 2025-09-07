Homem mata primo com rastelada na cabeça durante briga em Rochedo

Nilton Barbosa Dantas, de 53 anos, foi morto com golpes de rastelo na cabeça durante uma briga ocorrida na madrugada deste domingo (7), em Rochedo. O suspeito, de 24 anos, foi preso em flagrante pelo crime.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha, dizendo que recebeu ligações dos vizinhos do rancho que seus parentes moram onde teria acontecido uma briga.

Diante do relato, os militares foram até o local onde encontraram o suspeito sendo contido por uma testemunha, enquanto gritava: ‘Eu matei ele!’. Ao ver a cena, os policiais prenderam o jovem.

Ao andar pelo local, o corpo de Nilton foi encontrado ao solo, com vários ferimentos na cabeça que teriam sido causados por golpes de rastelo. A motivação do crime não chegou a ser divulgada pelas autoridades.

O caso foi atendido pela Polícia Civil e pela Perícia Técnica, sendo registrado como homicídio simples na delegacia da cidade.

