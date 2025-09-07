Menu
Menu Busca domingo, 07 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Polícia

Homem mata primo com rastelada na cabeça durante briga em Rochedo

O jovem acabou sendo preso em flagrante enquanto era contido por uma testemunha do crime

07 setembro 2025 - 14h42Brenda Assis
Ilustrativa Ilustrativa   (Foto: Reprodução/TV TEM)

Nilton Barbosa Dantas, de 53 anos, foi morto com golpes de rastelo na cabeça durante uma briga ocorrida na madrugada deste domingo (7), em Rochedo. O suspeito, de 24 anos, foi preso em flagrante pelo crime.

Conforme o registro policial, a Polícia Militar foi acionada por uma testemunha, dizendo que recebeu ligações dos vizinhos do rancho que seus parentes moram onde teria acontecido uma briga.

Diante do relato, os militares foram até o local onde encontraram o suspeito sendo contido por uma testemunha, enquanto gritava: ‘Eu matei ele!’. Ao ver a cena, os policiais prenderam o jovem.

Ao andar pelo local, o corpo de Nilton foi encontrado ao solo, com vários ferimentos na cabeça que teriam sido causados por golpes de rastelo. A motivação do crime não chegou a ser divulgada pelas autoridades.

O caso foi atendido pela Polícia Civil e pela Perícia Técnica, sendo registrado como homicídio simples na delegacia da cidade.

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Imagem Ilustrativa
Polícia
Indígena é morto a facadas após sair de bar em Dourados
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Ciclista morre 22 dias depois de ser atropelada por carro em Maracaju
Foto: Clara Medeiros/Dourados News
Polícia
Tio de 19 anos, é preso por estupro contra a sobrinha em aldeia de Dourados
Arma usada pelo suspeito
Polícia
Retirado de festa a força, homem ameaça matar segurança e acaba morto pela PM em MS
Imagem Ilustrativa
Polícia
Ciclista de 51 anos morre 22 dias após ser atropelada em Maracaju
Bêbado, motorista causa acidente e mata idoso em Ponta Porã
Polícia
Bêbado, motorista causa acidente e mata idoso em Ponta Porã
Homem é executado a tiros em bar de Mundo Novo
Polícia
Homem é executado a tiros em bar de Mundo Novo
Depac Cepol, em Campo Grande, onde o caso foi registrado
Polícia
Bebedeira termina com homem ferido no pescoço em Campo Grande
O caso aconteceu na noite de ontem
Polícia
Homem é assassinado a tiros em conveniência da fronteira
Jovem é baleado na cabeça ao ser agredido por trio no Pênfigo
Polícia
Jovem é baleado na cabeça ao ser agredido por trio no Pênfigo

Mais Lidas

Imagem Ilustrativa
Polícia
Pai é preso por atirar na cabeça de filho de dois anos: 'Cansei de pagar pensão'
Paulo Bial Torres, o "Paulinho Metralha" -
Polícia
Após matar alvo errado, "Paulinho Metralha" deve ir a júri, decide TJMS
Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Imagem Ilustrativa
Polícia
Acusado de suposto estupro, homem é espancado e sofre traumatismo craniano na Capital