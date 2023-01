Homem mata vizinho que comemorava com fogos a 'vitória da mãe contra o câncer'

O engenheiro Francisco Nicolas Lopes Filho, de 38 anos, morreu após ser atingido com um tiro de uma arma de chumbinho enquanto comemorava a melhora no tratamento de um câncer da mãe. O caso aconteceu na última segunda-feira (2), em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.

De acordo com o Metrópoles, a família soltava rojões para comemorar quando o vizinho, Mário D’Amore Júnior de 74 anos, saiu de dentro de casa armado e começou as ameaças. Durante a conversa, o autor fala que é proibido soltar fogos de artifício, que estariam assustando seus animais.

O idoso teria ainda pedido para que todos deitem no chão, enquanto alguns presentes gritam e pedem socorro. Francisco foi atingido na sequência com um tiro na região da ouvido. Após o disparo, o suspeito retornou à sua casa, enquanto os familiares socorriam a vítima a uma Unidade de Pronto Atendimento próxima.

A polícia localizou o suspeito em sua casa, onde ele admitiu estar em posse da arma de chumbinho e relatou a discussão com a família por conta dos fogos. Mário, no entanto, afirmou que não se lembrava de ter feito o disparo.

A vítima morreu na UPA Riacho Grande. No local, as testemunhas afirmaram aos policiais que não chegaram a deitar no chão e que Francisco levou o tiro em pé.

A arma utilizada no crime foi apreendida e encaminhada à perícia. O caso foi registrado como homicídio e localização e apreensão de objeto no 3° DP de São Bernardo do Campo.

