Homens matam onças-pardas a mando do patrão e são presos em Rio Verde

O abate de onças-pardas levou as equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA) até uma propriedade rural no município de Rio Verde de Mato Grosso, em Mato Grosso do Sul.

Foram feitos dois dias de diligências para tentar identificar os autores. No segundo dia, os policiais ambientais abordaram uma motocicleta conduzida por um dos autores e uma camionete Toyota Bandeirantes dirigida pelo outro.

Com eles foram encontradas duas armas, municiadas, sendo um revólver cal. 44 e um cal. 38. Os homens não possuíam documentação das armas que autorizasse o porte das mesmas, em razão disso, receberam voz de prisão pelo porte ilegal de arma de fogo.

Sobre a denúncia do abate das onças, os autores confessaram ter abatido duas onças-pardas, e ainda, levaram os policiais até o local onde deixaram os animais abatidos. Quando questionados, eles alegaram que mataram as onças a mando do patrão, pois elas estariam comendo os bezerros da propriedade.

Os homens ainda foram autuados em R$ 1 mil cada, pela morte dos dois animais. E responderão pelo crime ambiental previsto na Lei 9.605/98

A PMA acredita que muito mais onças foram mortas na região. A Polícia Civil de Rio Verde segue investigando o caso.

Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida:

Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa.

