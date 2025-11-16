Homem matou atual da ex por ciúmes em Laguna Carapã

Rogerio Freitas, de 35 anos, foi preso na manhã deste sábado (15) suspeito de matar a facadas Luiz David Garcia, de 25 anos, em Laguna Carapã, a cerca de 300 km de Campo Grande. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por ciúmes, já que a vítima mantinha relacionamento com a ex-companheira do suspeito.

Conforme o registro policial, o homicídio ocorreu por volta das 5h, na Rua Gorgonto Espíndola, no bairro Monte Alegre. Luiz David Garcia foi encontrado caído na rua, sem camisa e descalço, com múltiplas perfurações no pescoço, tórax e costas. Populares ouviram gritos de socorro, mas só conseguiram acionar ajuda posteriormente.

A Polícia Militar isolou o local e acionou a Perícia Técnica, que registrou as evidências. Durante as investigações iniciais, familiares de Rogerio Freitas informaram que ele havia confessado o crime antes de fugir.

Pouco depois, a PM recebeu uma denúncia anônima indicando que Rogerio estaria escondido em um veículo abandonado no bairro Vila Sossego. Ele foi localizado dormindo no carro e durante a abordagem, os policiais encontraram a faca usada no crime dentro do bolso do suspeito. Rogerio Freitas foi preso e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Dourados, onde o caso segue em investigação.

As investigações agora seguem para apurar detalhes do crime e confirmar todas as circunstâncias que levaram ao homicídio.

