Homem mentiu que foi assaltado e se cortou para chamar a atenção da namorada

Um homem de 30 anos será indiciado por falsa comunicação de crime após fingir que foi vítima de tentativa de latrocínio ocorrido no dia 15 de novembro de 2025, na Avenida Ernesto Geisel, região do Bairro Guanandi, em Campo Grande.

Conforme as informações policiais, a vítima deu entrada na Santa Casa com cortes profundos na mão e no pescoço. Ele relatou ter sido atacado por um assaltante armado com uma garrafa de vidro quebrada, que teria fugido levando seu celular.

Durante as diligências, a equipe da DERF (Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos) ouviu vizinhos do homem, que afirmaram de forma unânime que ele permaneceu em casa no horário em que disse ter sido vítima do assalto. Relataram ainda que, durante a madrugada, o indivíduo discutiu com a namorada e ao longo do dia seguinte, deixou o imóvel.

Após receber alta médica, ele procurou a delegacia da cidade e confessou ter mentido no registro da ocorrência. Segundo seu depoimento, ele próprio se feriu para chamar a atenção da namorada e de familiares, com quem mantém relacionamento conflituoso. O homem também declarou que essa não foi a primeira vez que adotou esse tipo de comportamento.

Com a confirmação dos fatos, a Polícia Civil concluiu que não houve crime patrimonial nem tentativa de latrocínio. Ele foi orientado a buscar atendimento em saúde mental oferecido no município e irá responder pelo crime de comunicação falsa de crime, previsto no artigo 340 do Código Penal.

