Homem mergulha após o almoço e morre afogado no Rio Taquari

Eduardo Bonny, de 27 anos, foi encontrado boiando no Rio Taquari durante a tarde desta segunda-feira (28), em Coxim. Ele estava próximo ao local onde mergulhou para se refrescar.

Após o almoço de hoje, Eduardo resolveu entrar nas águas para tomar banho de rio. No entanto, a suspeita é que ele tenha passado mal ao mergulhar, morrendo afogado.

Horas depois, de acordo com o site Edição MS, o corpo de Eduardo foi avistado boiando próximo ao local de afogamento, em um rancho que estava com os colegas. Ao ver o corpo boiando, Rosiney Marques da Silva nadou em direção e levou para uma prainha, que se forma do outro lado do rio.

O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado tentando reanimar Eduardo, mas não tiveram sucesso. Após seu óbito ser constatado, o corpo foi levado para o IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), onde a causa da morte deve ser constatada.

Ainda segundo o site, equipes da PMA (Polícia Militar Ambiental) prestaram apoio ao Corpo de Bombeiros. A Polícia Civil e a Perícia Técnica chegou a ir até o local, fazendo as apurações iniciais sobre o caso.

