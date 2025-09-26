Menu
Polícia

Homem 'mete a colher em briga de marido e mulher' e acaba esfaqueado em Rio Verde

Ele estava passando na rua quando avistou a confusão e entrou no meio da briga

26 setembro 2025 - 14h24Brenda Assis
Imagem IlustrativaImagem Ilustrativa   (Foto: Dourados News)

Jovem, de 21 anos, foi esfaqueado várias vezes ao tentar impedir que uma mulher fosse agredida pelo ex-companheiro, de 31 anos. O caso aconteceu durante a madrugada de sexta-feira (26), na região central de Rio Verde do Mato Grosso.

Conforme as informações policiais, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de violência, onde a vítima detalhou ter sido agredida em conveniência com puxões de cabelo. Apesar disso, o suspeito fugiu tomando rumo ignorado.

Já por volta das 2h da madrugada, as autoridades foram novamente acionadas, pois o suspeito havia pulado o muro da casa da vítima e agrediu um amigo dela com golpes de barra de ferro na cabeça. Ao chegar no imóvel, encontraram a mulher aos prantos, dizendo que mais uma vez o ex-companheiro fugiu correndo.

Mais uma vez, foram feitas rondas na região, mas o homem não chego a ser localizado. Enquanto isso, as autoridades precisaram se deslocar até o Hospital Municipal, onde um jovem teria dado entrada vítima de dois golpes de arma branca.

Ele então detalhou que estava passando na rua, quando viu a confusão e resolveu ajudar a vítima, sendo atingido pelas facadas. Mais uma vez, os policiais saíram em rondas até que encontraram o suspeito às margens do Rio Verde.

Muito agressivo, ele foi preso em flagrante e encaminhado para o hospital da cidade, onde encontrou uma das vítimas e fez novas ameaças dizendo: “Vou te pegar, você vai ver, isso não vai ficar assim."

O caso acabou sendo registrado como ameaça, tentativa de homicídio, dano e descumprir medidas protetivas de urgência.

