Homem 'mete' o soco na esposa após busca-la em bar de Nova Andradina

Homem, de 56 anos, está sendo procurado por agredir a ex-mulher, de 60 anos, com socos depois de ir buscá-la um bar, localizado na Rua Espírito Santo, em Nova Andradina.

Conforme o site Jornal da Nova, a mulher estava há cerca de duas horas no local, sendo que em determinado momento seu ex-marido chegou, a chamando para ir embora. Durante a conversa, o autor teria dito que a vítima estava errada por estar no estabelecimento.

Antes de sair, a mulher jogou um copo de cerveja no ex-marido. Porém, ainda assim, ela se levantou e o acompanhou. Depois de andarem por uma quadra, o homem se irritou ainda mais e disse que seguiria seu caminho sozinho.

Ele então passou a bater na mulher com socos na cabeça, rosto e nariz, fazendo ela cair no chão. Após as agressões, o autor fugiu correndo.

Após se levantar e chegar em casa, foi que a vítima acionou a Polícia Militar. Ela estava com dor na cabeça e sangramento no nariz, então foi levada ao Hospital Regional.

O caso foi então registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

