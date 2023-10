Homem morde e amaçar matar a esposa com canivete em Chapadão do Sul

Uma jovem, de apenas 18 anos, foi mordida e ameaçada de morte pelo marido, de 25 anos, durante uma briga na noite de segunda-feira (30), no Bairro Sibipiruna, em Chapadão do Sul. Ele estava armado com um canivete.

Segundo o site O Correio News, o casal teve uma discussão após o homem chegar alterado em casa. Em determinado momento, ele a empurrou e deu mordida nas costas dela. Não satisfeito, ele sacou o canivete, ameaçando matar a vítima.

A Polícia Militar foi acionada pela jovem. Porém, o autor fugiu do local antes de as equipes chegarem. Ele está sendo procurando pelas autoridades.

