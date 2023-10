Homem morde e dá socos na esposa durante briga após expulsa-la de casa

Uma mulher, de 48 anos, foi salva pela socorrida pela Polícia Militar após ter sido agredida com mordidas pelo marido, um homem de 40 anos, em uma propriedade rural nas proximidades de Anastácio. O caso aconteceu na noite de sexta-feira (27), mas foi divulgado pelas autoridades policiais apenas nesta segunda-feira (30).

De acordo com informações do site O Pantaneiro, a vítima estava casada com o autor a cerca de sete anos e já havia histórico de agressão entre os dois. À polícia, ela relatou que ao chegar em casa após o serviço, o homem estava bêbado e a mandou embora da residência. Para evitar uma confusão, ela foi para o imóvel de uma amiga.

Entretanto, durante a noite, precisou voltar para pegar alguns pertences na residência. Ao chegar no local, o autor começou a agredir a vítima.

A patrulha ambiental foi acionada para atender a ocorrência. No imóvel, os agentes se deparam com a mulher com marcas de mordidas pelo rosto, abdômen e braços, além de um ferimento na boca causado por um soco.

O autor foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia da cidade, onde o caso vai ser investigado.

