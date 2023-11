Homem morre afogado ao se refrescar em rio de Amambai

Homem, de 39 anos, morreu afogado durante a tarde deste domingo (12) no Rio Canguery, que passa pela estrada que liga Amambai a Aral Moreira.

Conforme o boletim de ocorrência, quando as equipes da Polícia Civil chegaram ao local, fizeram contato com a esposa da vítima. Para os policiais, ela contou que estava tomando banho de rio com seu marido, quando em determinado momento ele desapareceu nas águas.

Minutos depois, populares o encontraram a cerca de 80 metros de onde eles estavam nadando. Mesmo sumindo, ninguém teria notado o seu desaparecimento até ser avisado, já sem vida dentro do rio.

Ainda segundo a mulher, o homem estaria pulando em uma parte mais funda do rio. O caso foi registrado como morte a esclarecer, na Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

